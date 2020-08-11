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Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde okulların açılmasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde okulların açılmasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri genelinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile sosyal medya üzerinden toplantı yaptı.
Ekinci, alınması gereken önlemler hakkında müdürlerle görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

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Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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