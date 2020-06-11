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Kayseri’de orman yangını tatbikatı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.06.2020 18:40 | Son Güncelleme

2020 yılı yangın sezonuna girilmesiyle “Orman Yangınlarıyla Mücadele” kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa yangın eğitim tatbikatı düzenlendi.

2020 yılı yangın sezonuna girilmesiyle “Orman Yangınlarıyla Mücadele” kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa yangın eğitim tatbikatı düzenlendi. Eğitim tatbikatına Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ilgili personeli ve Şube Müdürlüğü emrinde görevli orman işçileri katıldı.
Düzenlenen eğitim tatbikatında katılımcılara orman yangınlarıyla daha etkin mücadele, yangınların önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yangın öncesi, yangın anında ve yangın sonrası yapılacak iş ve işlemler teorik ve uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangına müdahale malzemeleri ve araçları tanıtılıp, bu malzemelerin bakım ve muhafazalarının önemi anlatılırken her an yangına hazırlıklı olunması için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar tek tek anlatıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından olan ve Akdeniz iklim kuşağında yer alan Aladağlar Milli Parkı 55 bin hektarlık alanının 10 bin hektar gibi geniş bir alanının verimli orman olması sebebiyle 1. derecede orman yangınlarına hassas durumda olduğu için, “Orman Yangınlarıyla Mücadele” kapsamında Milli Park içerisinde bulunan Hacer Ormanları’nın yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda yangın söndürme havuzu ve helikopter iniş pisti yaptırıldı.
Alana gösterilen hassasiyet, düzenlenen eğitim tatbikatları ve nihayetinde eğitimli personel sayesinde geçen yıllarda yaşanan yıldırım düşmesi, bilinçsiz piknik ateşi yakılması ve benzeri nedenlerden dolayı çıkan yangınlar hızlı ve yerinde müdahale ile büyümeden söndürüldü.

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