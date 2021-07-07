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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatı kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ö. yönetimindeki 66 EF 337 plakalı otomobil, Karakimse Mahallesi ile Yukarı Hasinli Mahallesi arasındaki yolda şarampole devrildi.

Y.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ş.Ö. ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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