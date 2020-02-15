Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Ümit İ. (25) idaresindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Miralay Nazımbey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fatma İsmailoğulları (37) ve Hatice Güneri'ye (70) çarptı.
Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Güneri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İsmailoğulları'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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