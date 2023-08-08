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Kayseri'de özel öğrenci Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

08.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 11 yaşındaki özel öğrenci Umut Aytekin'in itfaiyeci olma hayali, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zihinsel ve bedensel engelli Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçek oldu. Belediye ekipleri, Umut ve annesi Tevhide Aytekin'i yaşam merkezinden alarak İtfaiye Daire Başkanlığı'na getirdi.

Burada İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanan Umut, itfaiye erleri ile kucaklaştı.

İtfaiyeci kıyafetleri giydirilen Umut, temsili olarak itfaiye aracına binerek siren sesleri ile olay yerine gidip itfaiye hortumunu kullandı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında kullanılan itfaiye merdivenine binen özel öğrenci heyecan ve sevinç yaşadı.

Bir itfaiye erinin omzunda taşıdığı Umut, itfaiye erlerinin birlikte söyledikleri itfaiye yeminine de şahitlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Tevhide Aytekin, çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenlere, okula, belediyeye ve itfaiyecilere teşekkür eden anne, "Çok sağ olsunlar Umut'un isteklerini gerçekleştirdiler. Çok istiyordu. Hayallerine kavuştu bugün, çok mutlu olduk. Annesi olarak ben de mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar. Allah sağlıklı, mutlu günler versin." ifadelerini kullandı.

Kızılkan ise Umut'la tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ve bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En önemlisi böyle bir arkadaşın acil durum ekiplerinden biri olan itfaiyeyi tercih etmesi, acil durum ekiplerinin içinde yer almak istemesi ve herhangi bir sıkıntı anında 112'nin bütün halkın yanında olduğunu bilmesi, bildirmesi bizim için bir kazanç. Ailesi başta olmak üzere tüm özel arkadaşlara Umut'un şahsında teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz."

Umut ve annesi daha sonra itfaiye aracı ile evine bırakıldı.

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