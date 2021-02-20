Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı.

Kocasinan Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, 38 AAY 523 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü M.D'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Oruçreis Mahallesi Ayazpınar Sokak'ta, bir tarlaya yuvarlandı.

Polis ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi yaya olarak kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Öte yandan buzlanan yolda iki polis aracı da refüje düşerek kaza yaptı.

Sürücü ile diğer yolculara ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için ceza kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

