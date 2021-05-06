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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

06.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sarız, Pınarbaşı ve Talas ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 5 tabanca, av tüfeği ve 381 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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