Kayseri'de silahla bacağından vurulan nöroloji uzmanı doktor, yaşadığı olayı anlattı:

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde dün mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralanan Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, yaşadıklarını anlattı.

Kayseri Şehir Hastanesi ortopedi servisinde tedavisine devam edilen nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün saat 16.00 civarında evine gitmek üzere hastaneden çıktığını söyledi.

Bu esnada yolun sağından giderken sol arka çaprazdan birisinin kendisine bağırdığını anlatan E.K, "Yönümü döndüğümde belinden silahı çekip direkt ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem kafama saplanacaktı. Üzerine doğru koşmaya başladım. Ben üzerine koşarken ikinci defa ateş etti. İkinci defa ateş edince o bacağıma saplandı. Üçüncü kez ateş etmesine fırsat vermeden çöktüm silahı aldım. Yere yatırdım, etkisiz hale getirip polise teslim ettim." diye konuştu.

Zanlı M.G'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren E.K, şunları söyledi:

"Daha önce galiba bu bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Bunlar direkt kayıtsız olarak gelip önce soruyorlar, 'İlaç işimiz var, yazdırabilir miyiz?' diye. Bağımlılık yapan ilaçlar var. Biz tabi ki onları yazmıyoruz. Yazmayınca da bazıları gerçekten anlayışlı oluyor, bazılar da böyle psikopat tarzı oluyorlar. Öyle olunca müdahale ettim, kendimi savundum. Polise de teslim ettim."