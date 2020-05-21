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Kayseri'de "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi" ile 70 bin sebze fidesi toprakla buluşuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi" ile 70 bin sebze fidesi toprakla buluşuyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 30 dönüm arazide 70 bin sebze fidesinin dikimine başlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin yürüttüğü proje çerçevesinde, Hasanarpa Mahallesi'nde bulunan 30 dönüm arazide, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek fide dikti.

Çolakbayrakdar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknolojik uygulamalarla tarımı buluşturmak için "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Burada hem uygulama hem üretim hem de çiftçilerin bunların nasıl yapılacağını, dijital dönüşümün, teknolojinin tarımla ziraatla, çiftçilikle, hayvancılıkla nasıl bir araya gelebileceğinin uygulamasını yaptıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, bunun, yakın gelecekte Kocasinan bölgesinde tarımla uğraşan herkesin hayatına gireceğini belirtti.

İçinden geçtikleri süreçte gıdanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördüklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bahçede yetiştireceğimiz domates, salatalık, Yamula patlıcanı, Cırgalan biberi gibi Kayseri'mize has yöresel tohumlar ile yetiştirmiş olduğumuz ürünler inşallah daha da fazlaca bölgemizde teknoloji ile buluşarak iyi bir noktaya gelecek. İçinde bulunduğum küçük bölge, vatandaşlarımızın buraya gelip çocukları ile birlikte, özellikle çocukların dalından sebzeyi kopartabileceği bir bahçe haline gelecek. Burası örnek bir bahçe haline gelecek. Bu örnek bir uygulama, bunu önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale getirip, bütün hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

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