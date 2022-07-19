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Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

19.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yabancı uyruklu tutuklu sanık M.H.H. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.H.H'nin ise yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Pişmanım, keşke olmasaydı." dediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanık M.H.H'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi'nde 28 Aralık 2021'de, E.K. ile otomobilinde bulunan M.H.H. arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan E.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.H.H. daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

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