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Kayseri’de tefecilere ‘polis balyozu’: 5 gözaltı

07.11.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma suçlarını işleyen 5 şahıs yakalanırken ekipler tarafından yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, çek ve senetler ile suç unsuru dökümanlar ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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