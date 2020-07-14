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Kayseri'de terör operasyonunda 3 kardeş yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de terör operasyonunda 3 kardeş yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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