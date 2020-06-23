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Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Kayseri'de yargılanan Suriye uyruklu 3 sanıktan 2'si, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık H.A. ve avukatı hazır bulundu. Sanık İ.V, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık A.E. ise gelmedi.

Dijital rapor ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan sanık İ.V, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, 2012 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. Eşi ve 2 çocuğunun Gaziantep'te yaşadığını, 32 yıldır hiç mahkeme yüzü görmediğini belirten İ.V, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık H.A. ise 5 yıldır Kayseri'de yaşadığını, terör örgütü PYD/YPG ile hiçbir ilgisi olmadığını, hayatı boyunca bu örgüte çalışmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar İ.V. ve H.A'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanık A.E'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden heyet, sanık İ.V'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu A.E, İ.V, H.A. ve S.M'nin Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşmış, takibe alınan 4 kişi, 17 Ekim 2019'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.V. tutuklanmış, A.E. ve H.A. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, S.M. ise serbest bırakılmıştı.

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