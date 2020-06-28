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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.06.2020 08:34 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 01 PT 101 plakalı otomobil ile 33 NTV 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 01 PT 101 plakalı otomobil ile 33 NTV 43 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Nurullah A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Behçet Y. ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Mehmet U. ve Şükrü K. ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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