Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri-Sivas kara yolunun 8. kilometresi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Memduh Murat Onur idaresindeki otomobil, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Güvenilir (34) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Güvenilir ile motosikletteki Saadet Kursak (31) yol üzerine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Güvenilir ile Kursak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

