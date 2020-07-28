YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 00:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri-Sivas kara yolunun 8. kilometresi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Memduh Murat Onur idaresindeki otomobil, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Güvenilir (34) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Güvenilir ile motosikletteki Saadet Kursak (31) yol üzerine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Güvenilir ile Kursak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

YKS birincisi Çorum’dan

YKS birincisi Çorum’dan

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor ikinci kez kazandı

Kayserispor ikinci kez kazandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.