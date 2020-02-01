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Kayseri’de tüm amatör maçlar ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi.

Kayseri’de 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.
Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, “01-02 Şubat 2020 tarihlerinde Kayseri ve ilçelerinden oynanacak olan futbol il temsilciliğimizin programında bulunan tüm amatör futbol müsabakaları havaların soğuk olması sahaların temizlenme imkânı olmaması nedeniyle futbol il tertip komitemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kaydırılarak bir sonraki haftaya ertelenmiştir. Spor kamuoyunun ve basınımızın bilgilerine arz olunur” ifadelerine yer verildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuğba Eczanesi (24 Saat Açık)
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