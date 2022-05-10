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Kayseri'de üniversite öğrencileri "Kore Kültür Günleri" etkinliği düzenledi

10.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de üniversite öğrencileri "Kore Kültür Günleri" etkinliği düzenledi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi öğrencileri "Kore Kültür Günleri" etkinliğinde bu ülkeden esintiler sundu.

Etkinlik, Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ile Kore Kültür Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Katılımcılar, geleneksel Kore kıyafeti giyen öğrenciler tarafından Korece selamlanarak karşılandı.

İstiklal Marşı ve Kore milli marşının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Kore Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı araştırma görevlisi Candan Kadriye Giray, öğrencilerin gösterilere büyük özveriyle hazırlandığını belirtti.

Ankara Kore Kültür Merkezinin de destekleriyle programın hazırlandığını ifade eden Giray, Kore Kültür Günleri'ni 2003'ten beri düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Türk öğrenciler, Kore'ye özgü kıyafetlerle yelpaze ve maske danslarını sahneledi.

Etkinlikte, Korece kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.

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