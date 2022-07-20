YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

20.07.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.T. ve İ.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 333 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler U.Y'nin merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 27 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandıKayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı
Yozgat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıYozgat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıAmasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:43
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.