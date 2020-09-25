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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan İlçesinde D.A.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan İlçesinde D.A. ve M.A.C.’nin evlerinde yapılan aramada; 63 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Melikgazi İlçesinde, A.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada; 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Bünyan İlçesinde ise E.G.’nin üzerinde yapılan aramada ise 71 gram kubar esrar ele geçirilirken olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

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Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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