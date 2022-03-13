YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

13.03.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamete uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 15,50 gram eroin, 11 sentetik hap, 115 fişek ve 1 uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyorİstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor
Tescilli Malatya kurabiyesi yurt dışına da açılacakTescilli Malatya kurabiyesi yurt dışına da açılacak
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Mart Pazar

Akbulut Eczanesi
Melikgazi
Elit Eczanesi
Melikgazi
Hasçalık Eczanesi
Kocasinan
İstanbul Eczanesi
Melikgazi
Merkez Eczanesi
Kocasinan
Vitamin Eczanesi
Kocasinan
Yeditepe Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.