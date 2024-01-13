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    4. Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatında yapıştırıcı tüpünü görünce şaşkına döndü... "Kabızlığına çare bulmak istemiş"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatında yapıştırıcı tüpünü görünce şaşkına döndü... "Kabızlığına çare bulmak istemiş"

    13.01.2024 13:36 | Son Güncelleme:
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    Japonya'nın Tokyo şehrinde ismi açıklanmayan bir Parkinson hastası eşi tarafından makatında yapıştırıcı tüple birlikte küvette yarı baygın halde bulundu. Doktorları şaşkına çeviren olayda hastanın kabızlığını iyileştirmeye çalıştığı için bu yönteme başvurduğu ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Japonya'nın Tokyo şehrinde ismi açıklanmayan bir Parkinson hastasının eşi onu makatında bir tüp yapıştırıcıyla küvette yarı baygın halde buldu. 73 yaşındaki adam yapıştırıcı dolu plastik kabı bir ip bağlayarak makatından içeri soktu. Banyoda bilinci kapalı halde bulunan adam Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı.

    KABIZLIĞINI GİDERMEK İSTEDİ

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    Japonya'nın Tokyo kentindeki Juntendo Üniversitesi Nerima Hastanesi Acil ve Yoğun Bakım Tıbbı Bölümünde tedaviye katılan doktorlar, kabızlığa çare olarak anüsüne cisim sokma alışkanlığının olduğunu belirtti.

    Bilgisayarlı tomografi taraması, parkinson hastalığı geçmişi olan isimsiz adamın anüsünün içinde 35x35x120 mm ölçülerinde yapıştırıcı kabının bulunduğunu gösterdi. Şişe, ipin çekilmesiyle başarıyla çıkarıldı ve adam ertesi gün taburcu edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tokyo Japonya küvet yapıştırıcı
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