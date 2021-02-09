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Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan sanığa 8 yıl 4 ay, uyuşturucu kullanıcısına ise 3 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık D.A. ve avukatı hazır bulundu, tutuksuz yargılanan Y.A. duruşmaya katılmadı.

Sanık D.A. savunmasında eşiyle boşanma aşamasında olduğu için uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü. Pişman olduğunu belirten D.A, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını iddia ederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık Y.A'nın avukatı da suçlamaları reddederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık D.A'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Y.A'yı ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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