Kayseri'de uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.K ve O.B'nin saklandığı adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adreste yapılan aramada 445 gram sentetik uyuşturucu, 0,62 gram esrar ile hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz