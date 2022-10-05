Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, Melikgazi ilçesinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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