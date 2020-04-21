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Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Uçar Sokak üzerinde yaşayan Hulusi Özsoy(64)’dan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gittiklerinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü.

Kayseri’de yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Uçar Sokak üzerinde yaşayan Hulusi Özsoy(64)’dan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gittiklerinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri Hulusi Özsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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