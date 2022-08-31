YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

31.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kontrolleri sırasında uçma güçlüğü çeken ibibik bulundu.

Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu kanadından yaralandığı değerlendirilen kuş, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki veteriner hekime teslim edildi.

İbibik, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandıKayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyorAzerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.