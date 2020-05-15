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  4. Kayseri’deki 4 göle 44 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Kayseri’deki 4 göle 44 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayseri’deki 4 gölete 44 bin adet sazan yavrusu bıraktı.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 44.000 adeti Kayseri il sınırlarında bulunan 4 adet Göl/Gölete İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince, balıkçılar ve bölgedeki vatandaşın katılımı ile bırakıldı.Yamula, Sarımsaklı, Bahçelik, Bayramhacı ve Gümüşören Göllerinde sazan balığı, balığı başta olmak üzere toplam 610 ton/yıl, su ürünleri kooperatifi üyesi 125 balıkçı ve vatandaşlarca avcılığı yapılarak ekonomiye yaklaşık olarak 1.2 milyon TL katma değer sağlaması hedefleniyor.Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, "Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir" ifadesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayseri’deki 4 gölete 44 bin adet sazan yavrusu bıraktı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 44.000 adeti Kayseri il sınırlarında bulunan 4 adet Göl/Gölete İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince, balıkçılar ve bölgedeki vatandaşın katılımı ile bırakıldı.
Yamula, Sarımsaklı, Bahçelik, Bayramhacı ve Gümüşören Göllerinde sazan balığı, balığı başta olmak üzere toplam 610 ton/yıl, su ürünleri kooperatifi üyesi 125 balıkçı ve vatandaşlarca avcılığı yapılarak ekonomiye yaklaşık olarak 1.2 milyon TL katma değer sağlaması hedefleniyor.
Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, "Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir" ifadesinde bulundu.

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Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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