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Kayseri’den İdlib’e 1 milyon 939 TL’lik yardım

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.02.2020 18:21 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından "Yükümüz kardeşlik" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ve değeri 1 milyon 939 bin TL olan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 37 tır, dualarla uğurlandı.Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından "Yükümüz kardeşlik" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından "Yükümüz kardeşlik" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ve değeri 1 milyon 939 bin TL olan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 37 tır, dualarla uğurlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından "Yükümüz kardeşlik" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan ve değeri 1 milyon 939 bin TL olan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 37 tır için uğurla töreni düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven; "Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Müftülüğümüz işbirliği içerisinde yaklaşık olarak 4 buçuk yıldır her ay Kayseri’mizden yardım tırlarını uğurluyoruz. Geçen ay ocak ayı içerisinde 23 tır yardım buradan gönderdik. Gönderdiğimiz günün akşamında Elazığ merkezli ülkemizde bir deprem meydana geldi. Bu deprem sonrasında özellikle depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin olduğu gece ilgili müftülerimiz ile görüşerek, Diyanet Vakfı’mızın genel merkezi ile görüşerek Kayseri’mizden yardım tırlarını bir sonraki hafta içerisinde yine Elazığ ve Malatya’ya gönderdik. Bu şubat ayı içerisinde bu kadar fazla yardım göndereceğimizi tahmin etmiyordum. Şuanda 24 tanesi burada bulunmak üzere 37 tırımızı inşallah yine bu ay Kayseri’mizden bölgeye gönderiyoruz. Bu 37 tırın içerisinde, 6 tır unumuz var. 10 tır inşaat malzemesi var. Özellikle bölgede geçici konutların oluşması için gayret gösteriyoruz. Şuanda gönderdiğimiz briketlerimiz orada 45 tane ek evin yapımını gerçekleştirecek. 17 tır kumaş gönderiyoruz. Bu kumaşlarımız bölgeden yani sınır ötesinden özellikle mülteci kardeşlerimizin bulunduğu bölgede Türkiye Diyanet Vakfımızın atölyeleri var. Bu atölyelerde ihtiyaç sahiplerine yorgan olacak, çarşaf olacak, yastık kılıfı olacak ve diğer ihtiyaçları için orada dikilecek ve ihtiyaç sahiplerine verilecek" ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Güven’in konuşmasının ardından dualar edildi ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlar uğurlandı.

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