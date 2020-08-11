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Kayserigücü FK’dan 2 transfer daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 önemli ismi dahil etti.2020-2021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kayserigücü FK’dan 2 transfer daha

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 önemli ismi dahil etti.
2020-2021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Siyahlılar dış transferde geçen sezon Develispor’da forma giyen Emre Öztürk ve Harun Okan Yılmaz’ı renklerine bağladı. Düzenlenen imza töreninde kendileri Kayserigücü FK yapan sözleşmeye imza atan Emre Öztürk ve Harun Okan Yılmaz yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecekler.
İmza törenine Kulüp Başkanı Oğuz Doğanyiğit, As Başkan-Basın Sözcüsü İsmail Eğin, Sportif Direktör Furkan Milli, Teknik Direktör İsmail Okumuş ve katıldı.

Kayserigücü FK’dan 2 transfer daha

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