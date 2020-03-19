Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı

El antiseptiklerinin temininde yaşanan zorluklar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünce onaylı iki formülün eczanelerde reçete gerektirmeden üretilmesinin önünün açıldığını belirten Gemici, bu bağlamda eczanelerindeki laboratuvarda halk sağlının korunması için el dezenfektanı hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması için üretimin bu işin eğitimini almış eczacılar tarafından reçetesiz yapılmasının gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda bulunan öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun görülmesi üzerine, Kayserili eczacı Ayşe Gemici, laboratuvarında iki formülle el antiseptiği üretimine yöneldi.

"Bugünden itibaren laboratuvarımızda üretim yapmaya başladık. 50,100, 150 ve 200 mililitrelik şişelerde halkın kullanımına sunuyoruz. Piyasada hazır bulunanlardan daha düşük fiyata satacağız. Olağanüstü bir durum olduğu için taleplere yetişmeye çalışacağız. Dezenfektana vatandaşlardan çok fazla talep var. Piyasada bulunan el dezenfektanları yüksek fiyattan satılmakta. Kendi üretimimizi daha uygun fiyata satacağız."

Gemici, üretimde kullandıkları alkol ve ambalajın temininde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Dezenfektanı, su ve sabuna ulaşamadığımızda ellerimizi iyice ıslatacak şekilde sıkıyoruz ve ovuşturuyoruz. Dezenfektanlar ellerde kurumaya neden olabilir. Elimizi yıkadıktan sonra nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyelim." diye konuştu.

