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Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 18:40 | Son Güncelleme

Eczacı Ayşe Gemici: - "Olağanüstü bir durum olduğu için taleplere yetişmeye çalışacağız. Piyasada bulunan el dezenfektanları yüksek fiyattan satılmakta. Kendi üretimimizi daha uygun fiyata satacağız"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması nedeniyle talebin arttığı el dezenfektanı üretimine başladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda bulunan öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun görülmesi üzerine, Kayserili eczacı Ayşe Gemici, laboratuvarında iki formülle el antiseptiği üretimine yöneldi.

Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması için üretimin bu işin eğitimini almış eczacılar tarafından reçetesiz yapılmasının gerektiğini söyledi.

El antiseptiklerinin temininde yaşanan zorluklar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünce onaylı iki formülün eczanelerde reçete gerektirmeden üretilmesinin önünün açıldığını belirten Gemici, bu bağlamda eczanelerindeki laboratuvarda halk sağlının korunması için el dezenfektanı hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

Türk Eczacılar Birliğinin majistral ilaç tarifesine bağlı kalarak ürünün satış fiyatını belirlediklerini dile getiren Gemici, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren laboratuvarımızda üretim yapmaya başladık. 50,100, 150 ve 200 mililitrelik şişelerde halkın kullanımına sunuyoruz. Piyasada hazır bulunanlardan daha düşük fiyata satacağız. Olağanüstü bir durum olduğu için taleplere yetişmeye çalışacağız. Dezenfektana vatandaşlardan çok fazla talep var. Piyasada bulunan el dezenfektanları yüksek fiyattan satılmakta. Kendi üretimimizi daha uygun fiyata satacağız."

Gemici, üretimde kullandıkları alkol ve ambalajın temininde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Dezenfektanı, su ve sabuna ulaşamadığımızda ellerimizi iyice ıslatacak şekilde sıkıyoruz ve ovuşturuyoruz. Dezenfektanlar ellerde kurumaya neden olabilir. Elimizi yıkadıktan sonra nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyelim." diye konuştu.

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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