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Kayserili işitme engelli tekvandocular Brezilya'da altın madalyayı hedefliyor

12.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkan Teke: "Brezilya'da yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi, Kayseri'yi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu" - Yasin Çimen: "Sadece şampiyonluğa odaklandım. Altın madalyayı alıp geleceğim"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kayserili sporcular Türkan Teke ve Yasin Çimen, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya hedefliyor.

Türkiye şampiyonluğunun ardından olimpiyatlara odaklanan sporcular, antrenör Yunus Emre Sayan eşliğinde yoğun tempoyla çalışıyor.

6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya ikinciliği bulunan 22 yaşındaki Türkan Teke ise ailesini ikna ederek başladığı sporda başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.

Madalya kazanmaya başladıktan sonra ailesinin de bu sporu sevdiğini vurgulayan Türkan, "Allah nasip ederse bu yıl mayıs ayında Brezilya'da yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi, Kayseri'yi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

Olimpiyat üçüncülüğü bulunan antrenör Arzu Sayan'ı örnek aldığını aktaran Türkan Teke, şunları kaydetti:

"Olimpiyatta alacağım madalya ile bana bu süreçte çok emek veren hocalarımı daha çok gururlandırıp bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Bizim de öyle. Yasin'le bu sevinci yaşıyoruz. Orada iyi bir derece almak için de çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. İkimizin de Brezilya'dan madalya ile döneceğine inanıyorum."

- Yasin Çimen: "Altın madalyayı alıp geleceğim"

Yasin Çimen ise 3 yıl önce bu spora başladığını söyledi.

Bu süreçte Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere birçok madalya kazandığını anlatan Yasin, Brezilya'da iyi bir derece alarak en büyük hayalini gerçekleştirmek isteğini belirtti.

İlk defa olimpiyatlara katılacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Yasin Çimen, "Nasıl bir ortam olduğunu çok merak ediyorum. Sadece şampiyonluğa odaklandım. Altın madalyayı alıp geleceğim. Bugüne kadar tüm organizasyonlara ciddiyetle hazırlandık. Tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Oradan başarıyla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yunus Emre Sayan ise Kayseri'yi olimpiyatlarda 2 sporcuyla temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, "Yasin 3 yıldır aktif sporcumuz. Brezilya'ya giden süreç zorlu ve meşakkatli bir süreç. Bu başarının arkasında çokça emek ve gayret var. Yasin 3 yıldır yaptığı bu sporda kendi branşında 2 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez de Türkiye 2'nciliği elde eden bir sporcumuz. Ayrıca Yasin, geçtiğimiz yıllarda da dünya şampiyonasına katılmıştı." diye konuştu.

Sayan, her iki sporcusuna da güveninin tam olduğunu ve altın madalya ile Türkiye'ye döneceklerine inandığını kaydetti.

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