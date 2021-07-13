Kayserispor, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, genç yıldızları Emre Demir (17), Doğan Alemdar (18) ve Nurettin Korkmaz (19) ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan kaleci Doğan Alemdar, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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