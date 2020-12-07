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Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 09:05 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçında kazanamazken aynı zamanda kaybetmedi.

Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçında kazanamazken aynı zamanda kaybetmedi. Teknik Direktör Samet Aybaba ile çıktığı 3 maçta 3 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda Galatasaray ile, sahasında Karagümrük ile son olarak da İzmir deplasmanında Göztepe ile berabere kalarak 3 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor, son 3 maçında 3 puan çıkarırken rakip filelere 2 gol attı, kalesinde de 2 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor’un son 3 maçtan aldığı sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1

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