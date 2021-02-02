Kayserispor 8 transfer yaptı

Hes Kablo Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosuna 8 futbolcu kattı. 3 futbolcusunu da kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig’in 2.yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayarak çıkışını sürdürmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosuna 8 yeni isim kattı. Transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapması zor görünen sarı kırmızılı takımda Başkan Berna Gözbaşı’nın özverili çalışmaları neticesinde kadroya 8 isim dahil edildi.

Hem mevcut futbolcuların ödemelerini gerçekleştiren hem yapılanmalardan ötürü taksitlerin ödemesini yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadroya da 8 yeni isim katılması için de transfer tahtasını açtırdı. Başkan Gözbaşı’nın uğraşları neticesinde gerçekleştirilen transferler sarı kırmızılı takımın gücüne güç katması umut ediliyor.

Hes Kablo Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosuna stoper Uğur Demirok, Arjantinli stoper Nehuen Paz, sağ bek Ramazan Civelek, orta saha Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvet Anton Maglica ve Kevin Luckassen’i kattı.

Sarı Kırmızılı takımdan kiralık olarak Yaw Ackah Erzurumspor’a, Oğuzhan Çapar Balıkesirspor’a, Adem Doğan Düzcespor’a gönderildi.



