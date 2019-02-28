SPOR

Kayserispor’a öğrencilerden ziyaret

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’a minik öğrencilerden moral ziyareti.

Kayserispor’a öğrencilerden ziyaret

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’u öğrenciler ziyaret ederek destek verdiler.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dün yapılan antrenmanını izleyerek oyuncular ve teknik heyete hem çiçek hediye ettiler hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretten oldukça memnun olan Teknik Direktör Hikmet Karaman ve ekibi, öğretmenler ve öğrenciler ile yakından ilgilendi.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Hikmet Karaman'dan sürprizHikmet Karaman'dan sürpriz
Chery'nin Beşiktaş iddiasıChery'nin Beşiktaş iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig hikmet karaman

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

10 yıl sonra aynı tablo

10 yıl sonra aynı tablo

Tahkim'den Mensah'a müjde

Tahkim'den Mensah'a müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor’a öğrencilerden ziyaret

Kayserispor'a ziyaret

Kayserispor'da futbolculara Hikmet Karaman’dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Tjaronn Chery: Beşiktaş'ı yenebiliriz

Chery'nin Beşiktaş iddiası

Hikmet Karaman: Sırada Beşiktaş maçı var

Karaman'ın hedefinde Beşiktaş var

İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de flaş imza

Hikmet Karaman: Ayağımız yere sağlam basmalı

Hikmet Karaman net konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.