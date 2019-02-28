Kayserispor’a öğrencilerden ziyaret

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’u öğrenciler ziyaret ederek destek verdiler.
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dün yapılan antrenmanını izleyerek oyuncular ve teknik heyete hem çiçek hediye ettiler hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretten oldukça memnun olan Teknik Direktör Hikmet Karaman ve ekibi, öğretmenler ve öğrenciler ile yakından ilgilendi.
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