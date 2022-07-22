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Kayserispor, altyapıdan Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı

22.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, altyapıdan Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor, altyapıdan Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, altyapısında yetişen oyuncusu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisi bünyesinde bulunan genç futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

16 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor sözleşme

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