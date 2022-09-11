KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. "Kayserispor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kayserispor Antalyaspor maçı 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Antalyaspor maçı,20.00'de başlayacak.

Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Antalyaspor maçı, BeIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Soner, Fernando, Hakan, Gökdeniz, Ghacha, Wright

