KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. "Kayserispor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Kayserispor Antalyaspor maçı 20.00'de başlayacak.
Kayserispor Antalyaspor maçı,20.00'de başlayacak.
Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Kayserispor Antalyaspor maçı, BeIn Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Soner, Fernando, Hakan, Gökdeniz, Ghacha, Wright
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