Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: Umarım adil bir lig olur

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürürken, kulübün basın sözcüsü Orhan Taşçı, takımlarının fikstürünü değerlendirdi. Taşçı, "2019-2020 sezonu için fikstür çekimini gerçekleştirdik. Sezonun ilk haftasında Alanyaspor ile iç sahada karşılaşacağız. Sezonun ilk maçını kendi saha ve seyircimiz önünde oynamak avantajımıza olacak. İnşallah lige iyi bir giriş yaparız. İlk maç çok önemli. Nasıl başlarsanız, o moralle motivasyonla öyle gidiyorsunuz" diye konuştu.

'İNŞALLAH ADİL BİR LİG OLUR'

Takımın Avusturya'da ikinci etap çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşçı, "Biz ilk etap kampımızı Kayseri'de yaptık. Takımımız daha sonra Avusturya kampına gitti. Avusturya kampı bu ayın sonuna kadar devam edecek. İlk etap kampında futbolcuların birbirlerine olan alışma durumları yaşandı. İkinci etap kampında motivasyon ve kondisyon çalışmaları olacaktır. Takım daha sonra Kayseri'ye dönüp sezon hazırlıklarına devam edecek. Öncelikle temennimiz sakatlık yaşamadığımız bir sezon geçiririz. İnşallah adil bir lig olur. Geçen sezon hakemlerden biraz canımız yanmıştı. Umut ediyorum ki bu sene adil bir lig olur ve hak edenin başarıyı yakaladığı bir sezon olur" ifadelerini kullandı.