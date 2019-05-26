SPOR

Kayserispor, Bernard Mensah’ı transfer etti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de hedefine ulaşmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşan ve transfer çalışmalarına hız veren İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, ilk anlaşmayı yaptı.

Kayserispor, Bernard Mensah’ı transfer etti

Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol kulübüne ve Mensah’a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig hikmet karaman

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