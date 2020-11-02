Kayserispor'da Aykut Kocaman iddiası

Geride bıraktığımız hafta Aykut Kocaman’ın adı Antalyaspor’la anılmış ancak Akdeniz ekibi Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı.

Dün gece geç saatlerde Kayserispor’un Bayram Bektaş ile yollarını ayırmasının ardından Sarı-Kırmızılı ekipte de arayışlar başladı.

İddiaya göre Kayserispor’un ilk adayı Aykut Kocaman. Kocaman’ın haricinde Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz da Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimler.

(FUTBOL ARENA)

