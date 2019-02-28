Kayserispor'da futbolculara Hikmet Karaman’dan sürpriz

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında Cumartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılarda keyifler ve moraller yerinde. Dünkü antrenman sonrası tesislerde Teknik Direktör Hikmet Karaman, oyunculara teker teker sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve sevinen oyuncular, hediyeleri tek tek açarak Karaman’a teşekkür etti. Hikmet Karaman’ın gelişiyle iyi bir hava yakalayan ve ligde kalma adına önemli bir yol kateden İstikbal Mobilya Kayserispor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.
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