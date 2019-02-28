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Kayserispor'da futbolculara Hikmet Karaman’dan sürpriz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.02.2019 08:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Beşiktaş maçı öncesi oyuncularına hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Kayserispor'da futbolculara Hikmet Karaman’dan sürpriz

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında Cumartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılarda keyifler ve moraller yerinde. Dünkü antrenman sonrası tesislerde Teknik Direktör Hikmet Karaman, oyunculara teker teker sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve sevinen oyuncular, hediyeleri tek tek açarak Karaman’a teşekkür etti. Hikmet Karaman’ın gelişiyle iyi bir hava yakalayan ve ligde kalma adına önemli bir yol kateden İstikbal Mobilya Kayserispor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor hikmet karaman Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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