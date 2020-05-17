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Kayserispor’da korona virüs bulgularına rastlanmadı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.05.2020 22:05 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Kayserispor’da korona virüs bulgularına rastlanmadı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz’ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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