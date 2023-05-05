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Kayserispor'dan Konyaspor maçı için olay tepki! 'Başka bir hakem atayın!'

05.05.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 33. haftada oynanacak olan arabam.com Konyaspor - Yukatel Kayserispor maçı öncesi konuk ekipten flaş bir talep geldi. Kayserispor, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yerine başka bir hakemin maça atanmasını istedi.

Kayserispor'dan Konyaspor maçı için olay tepki! 'Başka bir hakem atayın!'

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Konyaspor maçına hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun atanmasına tepki göstererek, maça adil bir yönetim sergileyecek, yeni bir hakemin atanmasını beklediklerini açıkladı.

"BAŞKA BİR HAKEM ATANSIN"

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Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolayı bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır. Oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçında hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu’nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Bunu siz değerli kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz" denildi.

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