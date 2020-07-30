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Kayserispor en çok gol yiyen takım

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda ligin en çok gol yiyen takımı oldu.Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 futbol sezonu sona erdi.

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda ligin en çok gol yiyen takımı oldu.
Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 futbol sezonu sona erdi. 34 haftalık maratonu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 40 gol atan Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 72 gol görerek ligi -32 averajla tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon en çok golü Trabzonspor’dan yedi. Trabzon’daki maçı 6-2 kaybeder sarı kırmızılılar, sahasında da 2-1 yenilirken toplamda 8 gol kalesinde gördü. Kayserispor, ikinci olarak da Galatasaray’dan 7 gol yedi. Sarı Kırmızılılar, renktaşından sahasında 3 gol, deplasmanda ise 4 gol yedi. Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk ve ikinci yarısında oynadığı maçlarda Alanyaspor ve Kasımpaşa takımlarından da 6’şar gol yedi.
Geride kalan 34 haftada Kayserispor’un gol yemediği veya gol atamadığı takım bulunmuyor.

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Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
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