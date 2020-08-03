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Kayserispor en çok gol yiyen takım oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de en çok gol yiyen takım oldu.Süper Lig Cemil Usta sezonunda 34 maçta 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu.34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar, rakip filelere 40 gol atarken kalesinde 72 gol gördü.

Kayserispor en çok gol yiyen takım oldu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de en çok gol yiyen takım oldu.
Süper Lig Cemil Usta sezonunda 34 maçta 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu.
34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar, rakip filelere 40 gol atarken kalesinde 72 gol gördü. Ligi -32 averajla noktalayanHes Kablo Kayserispor, iç saha maçlarında 24 gol, deplasman maçlarında ise 48 gol yedi.
Kasımpaşa 58 gol yerken Çaykur Rizespor 57 gol, Ankaragücü ile Gençlerbirliği de 56’şar gol yiyerek ligin en çok gol yiyen takımları arasına girdi.
Süper Lig’de geride kalan sezon en az gol yiyen takım ise Medipol Başakşehir oldu. Lig şampiyonu 34 maçta 34 gol yedi.

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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