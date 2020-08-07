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Kayserispor eski Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah, Galatasaray’a faydalı olur”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor eski Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Bernard Mensah’ın Galatasaray’a faydalı olacağını söyledi.Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.

Kayserispor eski Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah, Galatasaray’a faydalı olur”

Hes Kablo Kayserispor eski Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Bernard Mensah’ın Galatasaray’a faydalı olacağını söyledi.
Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında. Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.

Kayserispor eski Teknik Direktörü Prosinecki: “Mensah, Galatasaray’a faydalı olur”

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