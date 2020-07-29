YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 23:31 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF’nin kararı ile ilgili olarak ’Çok şükür’ derken, "Bu süreç hepimize ders olsun.

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF’nin kararı ile ilgili olarak ’Çok şükür’ derken, "Bu süreç hepimize ders olsun. Artık birlik olalım" dedi.
Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşmenin kaldırılması ve yeni sezonun 21 takımla oynanması kararı ile ilgili olarak "Ne yalan söyleyeyim. bunu sadece temenni olarak görüyordum. Böylesi bir karar, Kayserispor’umuz için çok önemli. Çok değerli. Bunun kıymetini bilelim" dedi.
Orhan Taşçı, "Çok şükür olması gereken oldu. Yapılan tüm haksızlıklara rağmen Kayserispor ait olduğu yerde kaldı. Küme düşmenin ne olduğunu 1 hafta bile olsa anladık. Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, tüm şehir olarak birlik olursak ancak başarıya ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Mayıs Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gustavo’nun galibiyet sevinci

Gustavo’nun galibiyet sevinci

Hasan Hüseyin attı nişanlısı coştu

Hasan Hüseyin attı nişanlısı coştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.