YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor galibiyetle dönmenin planı içerisinde.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.
Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor galibiyetle dönmenin planı içerisinde. Uzun bir aradan sonra sahasında Gençlerbirliği takımını mağlup eden ve puan tablosunun son sırasından kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını Sivas deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cristian Sapunaru ile yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs testine tabi tutulan Miguel Lopes de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği maçını kazanarak moral bulduklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
25 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligde 17.sırada bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:07
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.