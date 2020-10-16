YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Süper Ligde 5.hafta karşılaşmasında yarın Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi verecek.

Hes Kablo Kayserispor yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Süper Ligde 5.hafta karşılaşmasında yarın Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi verecek. Evinde oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor’da bu önemli maçta sakatlıkları devam eden Ömer Uzun, Harrison Manzala ve test sonuçları pozitif çıkan 3futbolcu forma giyemeyecek.
Yarın Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor mücadelesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Aklıselim Eczanesi
Bunyan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.