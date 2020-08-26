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Kayserispor, İlhan Depe ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren İlhan Depe ile anlaştı.Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın isteği ile geçen sezon Kasımpaşa forması giyen İlhan Depe’yi renklerine bağladı.

Kayserispor, İlhan Depe ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren İlhan Depe ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın isteği ile geçen sezon Kasımpaşa forması giyen İlhan Depe’yi renklerine bağladı. Daniel Avramovski, Yaw Achak ve Dimitrios Kolovetsios renklerine bağlayan Kayserispor son olarak İlhan Depe ile 2 yıllık anlaştı.
Kasımpaşa forması ile 2019-2020 sezonunda Süper Ligde 24 maça çıkan İlhan Depe, 3 asist yaptı. İlhan, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.

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